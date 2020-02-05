شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد امتلاك أبناء الوطن مهارات تتطلب «التمكين» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الامارة أمس، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني وعددا من قيادات الصندوق.

ونوه سموه، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من دعم واهتمام بتطوير الموارد البشرية والاهتمام بها، وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الشباب السعودي مساهم فعال في تنمية الوطن، بفضل ما هيأته الدولة من مرافق تعليمية وبرامج تدريبية، وأن أبناء وبنات الوطن يمتلكون المهارات والقدرات التي تتطلب الصقل والتمكين.

من جهته ثمن مدير عام الصندوق لسمو أمير المنطقة الشرقية ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، وحرص غير مستغرب على كل ما يهم تطوير وتنمية شباب الوطن، مشيرا إلى أن الصندوق شرع في صياغة إستراتيجية جديدة تركز على كثير من المسارات التطويرية، الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال.

وقدم مدير عام «هدف»، عرضا خلال لقاء سموه، لعدد من برامج ومبادرات الصندوق.