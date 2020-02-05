شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد دعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المجلس دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، وأن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس تابع القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار إستراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.
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