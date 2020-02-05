شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية للنازحين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، مواد إيوائية شملت 100 خيمة و500 بطانية و200 بساط في قرية الميل بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 أسرة نازحة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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