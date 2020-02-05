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معدات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفى الصومعة

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل بالمعدات الطبية في مستشفى الصومعة بمديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء. وشملت المعدات الطبية التي قدمها المركز أجهزة خاصة بقسم الجراحة والعمليات وقسم الطوارئ والتوليد، بالإضافة إلى جهاز الأشعة السينية «اكس راي»، وجهاز التخدير، وجهاز «السي ارم لعمليات العظام»، وجهاز مراقبة المؤشرات الحيوية وتخطيط القلب.

وأشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء د. فايز الوحيشي، بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الجانب الصحي والإغاثي بالمحافظة، مبينا أن مثل هذه الخدمات ستوفر على المواطنين عناء التنقل إلى مديريات بعيدة، كما أن تواجد مثل هذه المعدات الطبية يمثل نقلة نوعية في العمل الطبي بمديرية الصومعة.

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