شكرا لقرائتكم خبر عن معدات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفى الصومعة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء د. فايز الوحيشي، بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الجانب الصحي والإغاثي بالمحافظة، مبينا أن مثل هذه الخدمات ستوفر على المواطنين عناء التنقل إلى مديريات بعيدة، كما أن تواجد مثل هذه المعدات الطبية يمثل نقلة نوعية في العمل الطبي بمديرية الصومعة.
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