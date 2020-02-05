شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة حلول المشاريع المتعثرة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة للمجلس المحلي بالقطيف أمس، المشاريع الجاري تنفيذها لإدارة المياه، وناقشت نسب الإنجاز فيها.

وحث وكيل محافظة القطيف نائب رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، الأعضاء على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه -حفظهما الله-.

وأكد الخالدي على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة في الجلسة لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.

وأوضح مدير إدارة المياه م. سامي العبود، أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز، وبعدها ناقش الأعضاء السبل التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المتأخرة والمتعثرة إسهاما في تطوير الخدمات والمشاريع المنفذة في المحافظة.