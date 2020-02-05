شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة حلول المشاريع المتعثرة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وحث وكيل محافظة القطيف نائب رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، الأعضاء على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه -حفظهما الله-.
وأكد الخالدي على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة في الجلسة لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.
وأوضح مدير إدارة المياه م. سامي العبود، أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز، وبعدها ناقش الأعضاء السبل التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المتأخرة والمتعثرة إسهاما في تطوير الخدمات والمشاريع المنفذة في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة حلول المشاريع المتعثرة بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.