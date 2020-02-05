شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجبيل يستعرض جهود تطوير السياحة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه محافظ الجبيل رئيس اللجنة عبدالله العسكر خلال ترؤسه الاجتماع، بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، -حفظهما الله-، على أهمية الاستفادة القصوى من المقومات السياحية بالجبيل، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ودعم جهودها في التنمية السياحية.
ولفت «العسكر» إلى أهمية تطوير المواقع التراثية في محافظة الجبيل، والمواءمة بين قيمتها التراثية، وكيفية تطويرها واستثمارها، وجعلها مواقع جذب سياحي.
وأشار في الاجتماع إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في تطوير القطاع السياحي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في خدمة أهالي الجبيل وزوارها، وجعلها وجهة سياحية مثالية.
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