شكرا لقرائتكم خبر عن تعامل مع حالات الأطفال «الطارئة» في ميناء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نظم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ممثلا في الخدمات الطبية ندوة بعنوان «الحالات الطارئة للأطفال» بمشاركة د.حسنة القرني من مستشفى الأطفال والولادة بالدمام. وتضمنت الندوة العديد من الطرق للتعامل مع الحالات الطارئة للأطفال وفق ظروف مختلفة؛ بهدف تثقيف المشاركات. وفي نهاية الندوة، كرم مدير الخدمات الطبية بالميناء المشاركات.

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