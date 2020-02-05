شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجبيل يؤكد أهمية الدور الخيري للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، أمس عقد شراكة مجتمعية مع إحدى شركات الأعمال المتخصصة، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تمارسه الشركات الصناعية بالجبيل، في الدعم الخيري، الذي يعكس الجهود الإنسانية والخيرية المشرفة للمملكة، وذلك انطلاقا من الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأثنى على إسهامات القطاع الخاص، وما يقوم به من مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع في مختلف المجالات، ومنها دعم جهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجبيل، والذي من شأنه تحقيق الأثر التنموي، والعمل على استدامة دور الجمعيات الخيرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وذلك تماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد مدير عام الجمعية خالد الجبر، أن الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص والقطاع الخيري في خدمة المجتمع، هى تجسيد لجهود رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تنمية القطاع الخيري، وتحقيق المسؤولية المناطة بالشركات من خلال توقيع عقد شراكة مجتمعية مع شركة الخليج للأعمال المتخصصة، وذلك في سبيل تفعيل تنمية الموارد البشرية ودعم ورعاية برامج الجمعية.