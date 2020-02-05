شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة فورية لطريق «D1» الزراعي والان نبدء بالتفاصيل
وأثار الهبوط الأرضي، الذي تسبب في خفس لطبقة الإسفلت على الطريق الواصل بين بلدة الشعبة والجرن، مخاوف سالكي الطريق، الذي يعتبر أحد الطرق الزراعية الهامة والناقلة بين البلدات شمال الأحساء.
وتأتي تلك المخاوف، بحسب مطلعين، نظير وقوف مصرف زراعي يتسع عرضه لأكثر من 12 مترا، ينتصف الطريق، ما قد يسبب حوادث خطيرة، وعلى الفور باشرت دوريات المرور الموقع، إثر تلقيها عددا من البلاغات.
وطالب مختصون بالعناية بعمليات تطوير الطرق الزراعية بمواصفات تتناسب مع التربة المحيطة، باعتبارها عالية الرطوبة، وتتسبب في تسربات المياه إلى طبقات تحت الإسفلت إثر ري المزارع، والتي في العادة ما تتسبب في حدوث هبوط مفاجئ.
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