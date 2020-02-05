حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتشرت الكثير من التقارير الإخبارية، مساء أمس، تفيد بحرمان منتخب روسيا من المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2022، والمقرر إقامتها في قطر.

وبحسب شبكة “بي إن سبورت”، فإن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، أصدرت بيانًا يتضمن عدة عقوبات بحق رياضيين روس، منعتهم من المشاركة في المحافل الدولية، وطالت تلك العقوبة منتخب روسيا.

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وقالت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال البيان: “لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، وبذلك لن يكون بإمكانهم المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022”.

وستحرم روسيا أيضًا بموجب هذا القرار من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي من المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ولفتت التقارير إلى أنه سيسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة أوروبا المقبلة؛ وذلك لكونها قارية وليست عالمية.

يذكر أن “وادا” قررت إيقاف روسيا لمدة 4 سنوات عن المحافل الرياضية المختلفة؛ بسبب ثبوت تعاطي المنشطات، كما تم حرمانها من استضافة أي حدث رياضي أيضًا.

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