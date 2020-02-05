بعد أن عمل متحدثًا رسميًّا 5 سنوات.. مصادر: خالد أبا الخيل يعتزم ترك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قالت مصادر مقربة من المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إنه تقدم رسميًّا بطلب إنهاء تكليفه متحدثًا رسميًّا للوزارة، وترك الوزارة بعد فترة عمل استمرت قرابة 5 سنوات، بدأها مشرفًا عامًّا للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل قبل دمجها مع وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2016، واستمر في وظيفته في فترة 3 وزراء حتى الآن.
وكان مغردون في “تويتر” قد سطَّروا قبل أكثر من عامَيْن عبارات الثناء والشكر للمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل على جهوده، حتى قفز هاشتاق #شكرًا_خالد_أبا_الخيل إلى ترند “تويتر” لكثرة المشاركات بحسب صحيفة “سبق”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن عمل متحدثًا رسميًّا 5 سنوات.. مصادر: خالد أبا الخيل يعتزم ترك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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