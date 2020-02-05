“الحصيني”: بداية “بذرة الست” الجمعة.. وهذه المناطق تشهد أمطاراً خلال الـ 36 ساعة القادمة

قام المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء “أحمد المسماري”، بنشر مقطع فيديو لضابط مخابرات تركي يُدعى “عقيد غازي”، وهو يقوم بتدريب مرتزقة سوريين على صنع لغم يستخدم في العمليات التفجيرية عن بعد. ويسمع في المقطع المنشور؛ الضابط التركي وهو يتحدث اللغة العربية باللهجة السورية، وهو يقود عمليات الجيش التركي والمرتزقة الأجانب من قاعدة “معيتيقة” الجوية بالعاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي له؛ كشف “المسماري” عن أسماء عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا وقادتهم والمسؤولين عن تدريبهم، من بينهم قائد فرقة السلطان مراد فهيم عيسى وقائد لواء الشام النقيب مصطفى الشيوخ وآخرون. وكانت تركيا قد قامت بإرسال أكثر من 6 آلاف مقاتل سوري؛ منهم حوالي 1500 عنصر تابعين لجبهة النصرة الأرهابية، بعد إعلان “أردوغان” التدخل العسكري في ليبيا.