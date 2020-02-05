أردنية ترتدي “عباءة الدين” وتنصب على السعوديات بـ 70 مليون ريال !

نجحت أردنية تدعى ” أم وليد” تُقيم في المملكة بالاحتيال على مجموعة من المواطنات إثر ارتدائها لعباءة “الدين الإسلامي”. وتمكنت الامرأة الأردنية من الاحتيال على مواطنين ومواطنات عدة في المملكة عن طريق إقناعهم بالاستثمار لديها.

وبعد موافقتهم على الاستثمار، تأخذ المرأة ” أم وليد” أموال المواطنين، وتختفي ولا يعرف لها أيّ عنوان أو مكان، وفقًا لما رصدته صحيفة “المرصد” عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي. وأقنعت الامرأة الأردنية أكثر من 5 آلاف مواطنة على تطبيق “واتساب” بالاستثمار لديها؛ عبر ترديد عبارات دينية تجعل المتلقي مطمئن لها. وعليه فإن نشطاء عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا عدة للمرأة التي تدعي “أم وليد”. وبيّن النشطاء أن ” أم وليد ” لم تجيب على رسائل المواطنات اللاتي تعرضن للنصب منذ ما يزيد عن عامين. وتقول إحدى الفتيات عبر موقع “تويتر” بأن الامرأة الأردنية تمكنت من نقل الأموال التي تقدر بـ 70 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.