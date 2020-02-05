موجة برد و صقيع قارسة جديدة.. على بعض مناطق المملكة

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ‏عبدالله المسند، أن درجة الحرارة سترتفع تدريجياً خلال هذه الأيام، وحتى قُبيل نهاية الأسبوع.

وأوضح المسند على حسابه في “تويتر”، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض، مضيفًا أن موجة برد قارسة جديدة تلوح في الأفق، يُتوقع أن تؤثر على المنطقة بشكل واسع.

وأضاف أن التوقعات لا زالت تُشير إلى تغير في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع القادم.

وبين أن الصفر المئوي والصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع القادم، وتحت الصفر ببضع درجات على المناطق الشمالية.

