استدعاء 2,548 مركبة هيونداي Sonata بسبب عطل المحرك

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,548 مركبة من نوع هيونداي “Sonata” موديل 2020.
وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن هذا يأتي بسبب استهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى تعطل المحرك.
ولفتت التجارة إلى أنه يجب التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة في المركبة بشكل مجاني.
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