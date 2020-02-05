الكشف عن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip بفيديو مسرب

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تعودنا على رؤية تسريبات الصور والمواصفات لمعظم الهواتف، بينها هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي من سامسونج، لكننا الآن على موعد مع تسريب أكثر واقعية لتأكيد شكل وبعض مزايا الجهاز مع فيديو مصور يُظهر طريقة فتح وإغلاق الهاتف بشكل عمودي والشاشة الصغيرة بجانب الكاميرا التي تعمل عند إغلاقه.

هاتف سامسونج القابل للطي الجديد من المنتظر أن تكشف عنه الشركة في 11 فبراير الحالي رفقة سلسلة هواتف جالكسي S20.

وبحسب التسريبات السابقة، فإن الفيديو أكد طريقة طي الهاتف العمودية على عكس الهاتف الأول جالكسي فولد الذي وصل العام الماضي.

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كما أن الهاتف سيحمل شاشة صغيرة لعرض الوقت والتاريخ عند طي الهاتف وإغلاقه بجانب الكاميرا الرئيسية كما أظهرت تسريبات سابقة.

يُشار أن التسريبات خلال الفترة الأخيرة أشارت لقدوم Galaxy Z Flip مع شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع OLED FHD+ وبدقة عالية تصل 2636×1080 بكسل وهي مغطاة بطبقة زجاجية نحيفة جدًا على عكس جالكسي فولد الذي حمل شاشة بلاستيكية، بجانب شاشة صغيرة بالجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 لإظهار الوقت والاشعارات عند الطي. فيما سيضيف كاميرا أمامية على شكل ثقب في أعلى الشاشة بدقة 10 ميجا بكسل، وكاميرا رئيسية خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل لكل عدسة.

أما المعالج فسيكون وفق التسريبات هو كوالكوم سنابدراغون 855+، بجانب ذاكرة رام 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

التسريبات السابقة أشارت أيضًا لعدم قدوم الهاتف بتقنية الجيل الخامس 5G على عكس الجيل الأول من هواتف سامسونج القابلة للطي.

يُشار أنه من المتوقع طرح الهاتف بسعر يصل 1400-1500 دولار في 14 فبراير.

