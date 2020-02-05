العمل: لم يصدر قرار بإلغاء الكفالة.. وقرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صدور أية قرارات بشأن إلغاء الكفالة، لافتة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًّا.

وعبر بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، قالت: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما توضح الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًّا.

وتدعو الوزارة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.