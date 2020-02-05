أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صدور أية قرارات بشأن إلغاء الكفالة، لافتة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًّا.
وعبر بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، قالت: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.
كما توضح الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًّا.
وتدعو الوزارة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل: لم يصدر قرار بإلغاء الكفالة.. وقرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.