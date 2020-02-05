الأرصاد: كتلة هوائية باردة بمعظم المناطق تبدأ نهاية الأسبوع

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة عبر حسابها بـ«تويتر»، أن المؤشرات الأوّلية للتوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وكانت الهيئة، نبهت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتأثر مناطق «عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة».

من جانبه أوضح المرور السعودي ضوابط القيادة الآمنة، في أوقات الضباب؛ على مختلف الطرق، والتي تتضمن استخدام الأنوار المخصصة للضباب حال توافرها في المركبة، وتجنب النور العالي تمام، مع تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار على الطريق إلا عند الضرورة.

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