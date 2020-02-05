وزير الحج يُناقش مع سفير الهند ترتيبات شؤون حجاج ومعتمري بلاده

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالرياض، سفير الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة الترتيبات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري بلاده لهذا العام 1441هـ.

وأشاد سفير الهند بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتسهيلات والخدمات التي توفرها لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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