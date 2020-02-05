بالصور.. افتتاح المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020

افتتح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر، وبحضور مدير جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقيادات في المجال اللوجستي من القطاعين العام والخاص.

وفي كلمة ألقاها الدكتور رميح الرميح بمناسبة تدشين المعرض الذي يستمر حتى الخميس 6 فبراير 2020م، أكد أن الجميع يسعون من خلال هذا المعرض إلى العمل معًا كقطاعات حكومية وقطاع خاص لتحقيق رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بسبب ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، وبسبب ما تملكه من مقومات هائلة كفيلة بريادتها على المشهد الدولي.

وقال إنه تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص؛ تحرص وزارة النقل -انطلاقًا من احتضانها للجنة الخدمات اللوجستية التي يرأسها وزير النقل، كما تحرص الهيئة العامة للنقل عبر مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص- على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة.

أشاد بما يشهده الجميع من مساع متواصلة من الوزارة ومن منظومة النقل بشكل عامّ لتطوير صناعة النقل، والاعتماد الكبير في المرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ولرفع الجودة والكفاءة. مشددًا في حديثه على جدية كل الجهات الشريكة على تفعيل النقل الذكي وتحويله الى واقع في المملكة. بحسب «واس».

وأعرب عن اعتزازه بما تشهده المملكة من التفات الجامعات السعودية والمعاهد الوطنية المتخصصة، عبر حرصها على تصدير كفاءات وطنية مؤهلة في جانب صناعة النقل ولوجستياتها، حيث يشكّل هؤلاء الشباب اللبنة الأهم التي يعوّل عليها في النهوض بمستقبل هذه الصناعة الهامة والمؤثرة إيجابًا في تنويع وإثراء الجانب الاقتصادي وجانب التوطين والتمكين.

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إلى ذلك، تجول الرميح والقيادات المشاركة في المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة فاعلة من وزارة النقل عبر منظومتها، والهيئة العامة للجمارك ممثلة بمنصة "فسح"، وجامعة الأمير سطام، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل واللوجستيات.

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