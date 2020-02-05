ضمان جازان و«رأف» يستعدان لتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية‎

وقّع المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان، وجمعية التنمية الأسرية «رأف» اتفاقية تعاون بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة جازان اتفاقية تعاون؛ بهدف تنظيم دورات تدريبة معتمدة للمستفيدين والمستفيدات من الأسر الضمانية؛ دعمًا لتوطين الوظائف واللحاق بسوق العمل.

حضر توقيع الاتفاقية، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي والمساعد للتنمية فوزية باصهي، ومديرو الفروع والمكاتب والوحدات بالمنطقة، وتستهدف الاتفاقية، دعم التعاون مع جهات مختصة لتأهيل وتطوير وتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية.

ووفق الاتفاقية، يستفيد من تأهيل وتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية (50) مستفيد ومستفيدة، حيث يتم تقديم دعم مالي بمقروض حسن مسترد لكامل مشاريع المقاصف المدرسية للمستفيدين والمستفيدات من تلك الأسر، والتي رشحها المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان وفق لوائح وأنظمة الإقراض لدى الجمعية.

وقال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، إن هذه المبادرات والبرامج تأتي لتحقيق مستهدفات الوزارة في رؤية المملكة 2030، بمساهمتها في تمكين الأسر الضمانية.

وأكدت المساعد للتنمية الاجتماعية على أن الاتفاقية أتت ضمن التعاون الدائم بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تمكين الشباب والفتيات.

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وأبدى مدير جمعية التنمية الأسرية أمله في أن يحقق هذا الدعم أهدافة، ويتيح لأكبر عدد من الشباب السعودي الطموح الفرصة لإنشاء مشاريع تتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما عبّر مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي، عن تقديره لدور إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة والإدارة العامة للتمكين الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة وحثها على عقد شراكات مع القطاع غير الربحي، بهدف رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية.

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