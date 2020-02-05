تأكيدًا لما نشرته «عاجل».. متحرش وادي الدواسر في قبضة «شرطة الرياض»

أطاحت شرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، بمتحرش بإحدى السيدات في محافظة وادي الدواسر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدّي شخص ملثّم على امرأه بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر والتحرش بها، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من كشف هويته والقبض عليه.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن المتحرش مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

ويأتي هذا تأكيدًا لما نشرته «عاجل» في وقت سابق نقلًا عن مصادرها، أن متحرش وادي الدواسر بمنطقة الرياض، والذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليه، هو مواطن عشريني.

وكانت الجهات نجحت في تحديد هوية المتحرش، والقبض عليه، وذلك عقب انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووجهت النيابة العامة، السبت الماضي، بالقبض على شخص تحرش لفظيًّا بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعة من الشباب بسيارة تُقلهم جميعًا، وأساء للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعة من الشباب بسيارة تقلهم جميعًا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

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