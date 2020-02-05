«الخارجية» تنعى سفير المملكة بنيجيريا: أفنى حياته في خدمة وطنه وقيادته

نعت وزارة الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت وزارة الخارجية: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكل فروعها في المملكة، وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية بالخارج، سفير المملكة بنيجريا عدنان بوسطجي، الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جُله في خدمة وطنه وقيادته.
وأضافت: يتقدم وزير الخارجية بأحرّ التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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