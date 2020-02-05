بالصور.. محافظ الطائف يكرم الطلبة المتفوقين

كرّم محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1439-1440هـ، خلال حفل نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بمسرح التعليم بالحلقة.

جاء ذلك بحضور المدير العامّ للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومسؤولي التعليم وأولياء الامور وأعيان المحافظة.

وأوضح اللهيبي أهمية تكريم الطالب المتفوق، لمردود ذلك الإيجابي على مستقبله العلمي، ولكون المتفوقين ثروة حقيقية للوطن. مشيرًا إلى أن تفوقهم يأتي بتضافر جهود مسؤولي الإدارة والمدارس وأولياء أمورهم.

ووجّه اللهيبي شكره وتقديره لمحافظ الطائف على وقوفه الدائم ومتابعته المستمرة لكل أنشطة الإدارة وبرامجها المختلفة ودعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب المتفوقين، مقدّمًا شكره لإدارة التوجيه والإرشاد وجميع منظمي الحفل.

وأكد الطلاب المتفوقون بكلمة ألقاها عنهم الطالب عمر الزهراني، أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة التفوق والإبداع وسيكونون عند حسن الظن، لحماية الوطن وإعلاء رايته، نحو غد أكثر إشراقًا متسلحين بالعلم والإيمان بالله.

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وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًّا وأوبريت التفوق والعرضة السعودية، ضمن جملة فعاليات، نفّذها طلاب مدارس شباب الفهد الأهلية ونخبة من الطلاب المتفوقين والمسؤولين.

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