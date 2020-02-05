الفيصل يدشن مبادرة ميثاق الإمام والخطيب والداعية

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مبادرة «ميثاق الإمام والخطيب والداعية»، وهي إحدى مبادرات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، تحت عنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن». جاء ذلك، لدى استقبال الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة سالم الخامري، وعددا من الأئمة والخطباء والدعاة، إذ استمع إلى شرح عن المبادرة التي تأتي وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، وفق المنهج الوسطي المعتدل، وتنص على تحقيق الالتزام بالتعامل باللغة العربية في الخطابة والمحاضرات والدروس والمواعظ، والتعامل مع جماعة المسجد باللغة العربية الفصحى، إيمانا بأهميتها وحفاظا على إرثها، فهي اللغة الخالدة بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبين»، حتى يلتزم كل إمام وخطيب ومؤذن بتطبيق المبادرة والتشجيع عليها لتعم الفائدة.



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