سعوديات في 6 مجالات بالدفاع المدني

كشف المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، عن تعيين نساء سعوديات في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض كمرحلة أولى في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفي مراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مهام أخرى في داخل المدارس والجامعات النسائية والصالونات، وسيكون للمرأة السعودية دور في الوقوف على المواقع المذكورة والقيام بالكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة، مؤكدا أنه تم تعيين 60 امرأة في مدينة الرياض، وسيتم الانتقال إلى باقي مديريات مناطق المملكة حين اكتمال منظومة العنصر النسائي.

برنامج الابتعاث

بين العمرو خلال لقائه الصحفيين على هامش «فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020»، عزم الدفاع المدني في المواصلة على برنامج الابتعاث للأفراد والضباط من منسوبي الدفاع المدني بهدف التطوير الحالي والمستقبلي لمنسوبيها.

وأكد العمرو أن حرص الدفاع المدني على متابعة قرار منع وزارة الشؤون البلدية والقروية البناء باستخدام واجهات الألمنيوم الكلادينج ذات المواصفات الرديئة في المملكة بشكل دقيق، حفاظا على سلامة المباني وساكنيها.

إشادة

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، جاء ذلك خلال تدشينه، أمس، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل»، والذي يستمر ليومين بالدمام.

مذكرة تفاهم

تم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «KAUST».

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60 امرأة في مدينة الرياض

السلامة والوقاية من الحريق

مراكز القيادة والسيطرة

مهام داخل المدارس والجامعات النسائية

مهام داخل الصالونات والمشاغل

القيام بالكشف الوقائي

القيام بإجراءات متطلبات السلامة