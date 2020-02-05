زراعة 96 ألف زهرة بعسير



زرعت أمانة منطقة عسير 96 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 64 ألف متر في مدينة أبها، خلال أسبوع، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة، وفقا للرؤية السعودية ، وبرنامج التحول الوطني. وكشف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، عن زراعة زهور موسمية متنوعة و4 آلاف متر من النجيل الأخضر، وتقليم نحو 340 شجرة، وتشذيب 36 ألف متر لعدد من المسطحات، إلى جانب تعشيب 60 ألف متر في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق والساحات والميادين، وبلغ بذلك حجم الارتفاع بالمسطحات الخضراء في أسبوع واحد إلى 64 ألف متر، فيما بلغ طول شبكات الري التي تم تركيبها 13400م2. من جانب آخر، وبتوجيه من أمين منطقة عسير وليد الحميدي، تتنافس 33 بلدية في الحصول على جائزة التميز والأداء. وتتولى لجنة من الأمانة الإشراف على المسابقة وتحديد آلياتها وشروطها، على أن يتم الترشيح للجائزة طبقا لمؤشرات الأداء لكل بلدية، ويرأس لجنة الترشيح أمين المنطقة.

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