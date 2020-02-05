البيئة: تسجيل إصابة بأنفلونزا الطيور H5N8 بالرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيلَ إصابة بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة «H5N8» في أحد مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله «H5N8»، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية «WHO»، مشيرا إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطرا على الصحة العامة. وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة. وشدد المتحدث الرسمي على جميع مشاريع الدواجن بالمملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية. ودعا أبا الخيل الجميع في المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرقة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه في المرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.



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