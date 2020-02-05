خروج الطلاب
شهدت المنطقة خروج طلاب وطالبات عدد من المدارس بسبب الأمطار وتدني درجات الحرارة، حيث ألغى قادة تلك المدارس الحصة السابعة لسلامة الطلاب والطالبات. فيما أطلق الدفاع المدني التحذيرات للمواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.
ضباب كثيف
في تنومة، هطلت أمطار غزيرة على عموم المحافظة وجرت على إثرها الشعاب والمسطحات الزراعية، كما خيم الضباب الكثيف على المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وشوهدت بعض انجرافات للأتربة والحصى على بعض الطرق الفرعية وتجمعات للمياه في الطريق العام خصوصا بوجود بعض أعمال البلدية غير المنتهية في أكثر من موقع على امتداده.
وفي محافظتي المجاردة وبارق، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة.
16 مركزا إسعافيا
وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية في الباحة برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الحالة الجوية وكثافة الضباب التي مرت بها المنطقة أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 16 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.
انهيار صخري في أعلى عقبة ضلع
انهيار صخري بالكوبري الثاني بالعقبة
خروج طلاب عدد من المدارس بسبب الأمطار
انجرافات على الطرق بتنومة
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تتسبب في انهيارات بعقبة ضلع ومدارس تلغي الحصة السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.