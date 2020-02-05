الأمطار تتسبب في انهيارات بعقبة ضلع ومدارس تلغي الحصة السابعة

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير في وقوع انهيارات صخرية بعقبة ضلع، وحوادث في الطرقات، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد أن الأمطار تسببت في وقوع انهيار صخري في أعلى عقبة ضلع وانهيار صخري بالكوبري الثاني بالعقبة نفسها، كما تسببت الأمطار في وقوع عدد من الحوادث المرورية بسبب تجمعات المياه والانزلاقات، إضافة إلى ارتفاع منسوبي المياه في عدد من الشوارع، مما كشف عيوب التصريف في ظل تواجد الجهات المعنية لمباشرة الحوادث في ظل مطالبات الأهالي بتشكيل لجان في كل محافظة لإعادة النظر في وضع تصريف السيول. وكانت الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت أبها وبللحمر ومحافظة بلقرن وتنومة والنماص ورجال ألمع والبرك وخميس مشيط وأحد رفيدة، وصاحب تلك الأمطار ضباب كثيف على المرتفعات، مما أدى إلى تدني الرؤية حيث كانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة.

خروج الطلاب

شهدت المنطقة خروج طلاب وطالبات عدد من المدارس بسبب الأمطار وتدني درجات الحرارة، حيث ألغى قادة تلك المدارس الحصة السابعة لسلامة الطلاب والطالبات. فيما أطلق الدفاع المدني التحذيرات للمواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.

ضباب كثيف

في تنومة، هطلت أمطار غزيرة على عموم المحافظة وجرت على إثرها الشعاب والمسطحات الزراعية، كما خيم الضباب الكثيف على المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وشوهدت بعض انجرافات للأتربة والحصى على بعض الطرق الفرعية وتجمعات للمياه في الطريق العام خصوصا بوجود بعض أعمال البلدية غير المنتهية في أكثر من موقع على امتداده.

وفي محافظتي المجاردة وبارق، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

16 مركزا إسعافيا

Advertisements

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية في الباحة برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الحالة الجوية وكثافة الضباب التي مرت بها المنطقة أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 16 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

انهيار صخري في أعلى عقبة ضلع

انهيار صخري بالكوبري الثاني بالعقبة

خروج طلاب عدد من المدارس بسبب الأمطار

انجرافات على الطرق بتنومة