زراعة 559 ألف نبتة ضمن نطاق بلدية المعذر خلال عام

في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، زرعت أمانة منطقة الرياض 599631 زهرة وشجرة ضمن نطاق بلدية المعذر، خلال عام 2019، شاملة 1987 طريقا، منها 54 رئيسيا، وذلك بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030. ووفّرت الأمانة في نطاق بلدية المعذر 16حديقة عامة، و11 ملعبا للأطفال، إلى جانب متنزه وساحة بلدية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وإيجاد متنفس ترفيهي بالقرب من أحيائهم السكنية. وتواصل أمانة الرياض أعمالها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التلوث البصري التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، سعيا إلى تعزيز إمكانات المدينة التنافسية على المستوى الدولي، وانطلاقا من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، المتمثلة في «وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر».



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