السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك يتفقد مشروعات الطرق بمركز الشبحة بأملج



أملج 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

قام مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي اليوم بجولة تفقدية على مشروعات الوزارة في مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج يرافقه رئيس المركز محمد صميط الرفاعي ومدير إدارة النقل بضباء عبدالله العمري وعدد من المهندسين والفنيين .

ووقف الحويطي على عدد من مشروعات الوزارة التي تنفذها إدارة الطرق بمنطقة تبوك بالمركز، ومنها طريق البارود الرابط بين مركز الشبحة ومركز الشدخ الذي يجري العمل به حالياً .

// انتهى //

23:24ت م

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