السعودية اليوم / مقتل شخصين في هجوم مسلح شمال الكامرون



ياوندي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

قُتل مدنيان كاميرونيان في هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية شمال الكاميرون.

وذكرت مصادر أمنية كامرونية، أن المسلحين قاموا بتوغل فجر أمس في قرية "موزوغو" أقصى شمال البلاد ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضافت المصادر، أن المهاجمين أحرقوا دراجتين ناريتين وعشرين منزلاً، وسرقوا عددًا من الأغراض.

يذكر أن هذا الهجوم يأتي قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم في الكاميرون.

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21:21ت م

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