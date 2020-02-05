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العمل السعودية تنفي إصدار أي قرار يخص إلغاء الكفالة للوافدين

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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العمل السعودية تنفي إصدار أي قرار يخص إلغاء الكفالة للوافدين

الأربعاء 5 فبراير 2020

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين ، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً .

 

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وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" : "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

 

وأوضحت الوزارة في بيانها بأنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

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