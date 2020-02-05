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فيديو.. الضباب يجذب أهالي عسير لمنتزه الحبلة

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2020-02-05

بهدف الاستمتاع بالأجواء الجميلة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهد منتزه الحبلة بمحافظة أحد رفيدة، مساء أمس الثلاثاء، أمطارًا خفيفة مع وجود كثافة ضباب متوسطة، أضفت جمالًا للطبيعة الخلابة بهذا المنتزه الذي يعشقه الكثير من أهالي عسير ومن مناطق المملكة وخارجها.

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متابعات الخليج 365” وثقت بالفيديو والصور حالات المطر الخفيفة والضباب الذي غطى قمم الجبال وبعض السهول بحدود المنتزه؛ مما دفع عددًا من أهالي منطقة عسير للخروج وزيارة المنتزه؛ للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

أجواء عسير
منتزة الحبلة
أجواء عسير
منتزة الحبلة
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