شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على شاب أضرم النار فى «ساهر» والان نبدء بالتفاصيل
أوقفت شرطة القصيم مواطنا، في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامه بإضرام نار بجهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات "ساهر"، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وكان شاب أقدم على إضرام النار في إحدى أجهزة الرصد الآلي لضبط سرعة السيارات "ساهر" في منطقة القصيم. ووثق مقطع فيديو الحادث.
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