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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن أضرم النار بجهاز ساهر في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
متابعات الخليج 365 - القصيم
ضبطت شرطة منطقة القصيم مواطنًا في العقد الثاني من العمر أضرم النار في جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات.
وقال الأمن العام: إن هذا جاء بعد توفر الدلائل على قيام متابعات الخليج 365 بإضرام نار بجهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر)، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ولم يوضح الأمن العام المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو ملابساته.
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