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ضبط مواطن أضرم النار بجهاز ساهر في القصيم

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2020-02-04

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - القصيم

ضبطت ‏شرطة منطقة القصيم مواطنًا في العقد الثاني من العمر أضرم النار في جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات.

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وقال الأمن العام: إن هذا جاء بعد توفر الدلائل على قيام متابعات الخليج 365 بإضرام نار بجهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر)، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولم يوضح الأمن العام المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو ملابساته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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