شكرا لقرائتكم خبر عن بما فيهم اليمنيون.. دولة من أقوى اقتصاديات العالم تعلن عن تسهيلات منح الجنسية لـ50 ألف من الوافدين (تفاصيل سارة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب وزير الداخلية الروسي، إيغور زوبوف، في اجتماع لمجلس النواب (الدوما)، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 50 ألف أجنبي سيستفيدون من الإجراءات المبسطة للحصول على الجنسية الروسية، في حال اعتماد تعديلات على قانون "المواطنة في روسيا الاتحادية".

قد يهمك ايضاً:

بما فيهم اليمنيون.. دولة من أقوى اقتصاديات العالم تعلن عن تسهيلات منح الجنسية لـ50 ألف من الوافدين (تفاصيل سارة)



رغم ظروف الحرب.. الإعلان عن أول سيارة يمنية مصنوعة محليًا (صور)



منتج موجود في السعودية واليمن يحوي مادة قاتلة لـ فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم بسرعة والعلماء يكشفون “الحقيقة كاملة“



مغردة قطرية تجبر أمير سعودي للكشف عن مصير “ جثة خاشقجي “.. والأخير ينفعل غاضبا: لا نشعر بالحرج من قتله



خرج السهم من القوس.. أول دولة عربية تقصف تركيا والأخيرة ترد سريعًا (حصيلة أولية بالقتلى الأتراك)



ليست السعودية .. دولة خليجية تسارع لإنقاذ الطلاب اليمنيين في ووهان الصينية من فيروس كورونا ونقلهم بطائرة خاصة مع صرف مساعدات مالية



Advertisements

اكتشاف جثة داخل قفص بعمق البحر بالسعودية.. وعند الفتح كانت المفاجأة! (صور)



قولوا وداعًا للأزمات القلبية المفاجئة؟.. طريقة بسيطة تحميك من اضطراب نبضات القلب المؤدية إلى الوفاة



الملك سلمان يأمر بإعدام عسيري اليوم الثلاثاء.. ووزارة الداخلية السعودية تعلن التنفيذ فورًا (بيان رسمي)



مفاجأة مزلزلة: قاسم سليماني هو من وضع مخطط الهجوم على نهم ومأرب والجوف.. لكن هذا ماحدث!



الاعلان قبل قليل في القاهرة عن وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع طويل مع المرض (الاسم والصورة)

وقال زوبوف: "في حال اعتماد القانون، سيكون هناك حوالي 50 ألفًا (سيستفيدون من الإجراء الجديد للحصول على الجنسية بشكل مبسط). نحن لا نمنح مئات الآلاف ولا ملايين الأشخاص، ولكن 50 ألف شخص فقط".

وأضاف زوبوف: "روسيا انتقائية للغاية في قضايا المواطنة الخاصة بها، ونحن لا نفتح الباب أمام أي شخص".



وتبنى الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون حكومي يقترح استبعاد الإعاقة من بين شروط الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

ويقترح مشروع القانون إدخال تعديلات على المادتين 14 و 27 من القانون الفيدرالي المتعلق "بجنسية روسيا الاتحادية".

وبحسب التشريع الحالي، يحق للأجنبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، دون مراعاة مدة الإقامة في البلاد، وذلك في حال كان غير قادر على العمل، ولديه ابن أو ابنة يعملان وقد أتموا الـ 18 عاما.

ولفت مشروع القانون إلى أن الشرط المتعلق بالأهلية القانونية للأبناء البالغين (18 عاما) ليس إلا تدبيرا احترازيا سيسمح بمنح الجنسية الروسية، للأجانب الذين يحتفظون بعلاقات أسرية وثيقة مع أسرهم وأبنائهم.