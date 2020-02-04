شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ظروف الحرب.. الإعلان عن أول سيارة يمنية مصنوعة محليًا (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد مذيعة MBC “لجين عمران“ تبكي بحرقة .. والسبب صادم للجميع! (فيديو مؤثر)

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