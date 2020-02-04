“أمانة جدة” توضح حقيقة السماح للنساء بارتياد صوالين الحلاقة

أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، حقيقة ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح للنساء بارتياد صوالين الحلاقة الخاصة بالرجال. وأكد البقمي أن الأمانة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، لافتاً إلى أنها لا تملك كذلك صلاحية إصدار مثل هذا القرار. وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل ذكر مصوّره أنه فوجئ أثناء وجوده في صالون حلاقة بامرأة تجلس إلى جواره.

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