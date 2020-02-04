السفير “الثقفي”: استقدام العاملات المنزليات سيتم عن طريق شركات إندونيسية قريباً

أكد السفير السعودي بإندونيسيا عصام الثقفي عن قرب فتح استقدام العاملات المنزليات بعد توقف استقدامهن منذ سنوات من الحكومة الإندونيسية، وتوقع “الثقفي” أن يفتح الاستقدام كمرحلة أولى من السعودية من بين بعض الدول بالشرق الأوسط. وفي التفاصيل، أوضح السفير “الثقفي” وفقًا لـ”سبق”: “متوقع أن يكون الاستقدام عن طريق الشركات الإندونيسية التي ستُصدر العاملات للشركات السعودية ومن ثم يستطيع المواطن استئجار العاملة”.

وأضاف: “الجديد بالأمر سيكون الاستقدام عن طريق الشركات وهي مقننة وهذا شرط من الجانب الإندونيسي حفاظاً على حقوق عمالتها وليس شرطاً على السعوديين فحسب بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط”. وأشار إلى أن ” الحاصل حالياً هو استقدام بعض الشركات عمالة بغير مسمى خادمات منزليات، ويتم تأجيرها بأسعار مرتفعة لكن الذي سيطبق الفترة القادمة هو استقدامها لنفس الغرض الذي جاءت لأجله بمسمى خادمات منزليات، وستكون هذه الشركات مسؤولة أمام الجهات الرسمية وما بلغني أن الجانبين بوزارة العمل الإندونيسية والسعودية قطعوا شوطاً طويلاً”.