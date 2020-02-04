بعد تعرض مواطنين للسرقة.. السفارة في مدريد تدعو للحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية

دعت السفارة السعودية في مدريد المواطنين إلى توخي الحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية. وأوصت السفارة بأخذ الحيطة منذ الوصول إلى أسبانيا وفي جميع الأماكن العامة، وذلك بعد ملاحظة تعرض عدة مواطنين للسرقة.

وأفادت بأن جرائم السرقة التي تعرّض لها المواطنون اتخذت أشكالاً وطرقاً متنوعة، آملة من جميع المواطنين القادمين الاطلاع على تحذيرات السفر عبر موقع السفارة الإلكتروني.