نعت وزارة الخارجية -اليوم (الثلاثاء)- السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي. ونشرت الوزارة نعياً للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.