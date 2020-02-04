وفاة السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي

نعت وزارة الخارجية -اليوم (الثلاثاء)- السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي.
ونشرت الوزارة نعياً للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.
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