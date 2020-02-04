زار أميـر منطقـة الحـدود الشماليـة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، المواطن عبدالله بن صبحي البناقي، الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه العام الماضي، وذلك في منزله بمحافظة العويقيلة.
وكان البناقي قد عفا عن قاتل ابنه العام الماضي، استجابة لشفاعة أمير المنطقة وطلبًا للأجر والمثوبة من الله عز وجل، حيث قدّم شكره للأمير على الزيارة التي تأتي في ظل حرصه على الالتقاء بأبناء المنطقة والاستماع لهم. وأظهرت صور جانباً من الزيارة، حيث تبادل أمير المنطقة الأحاديث الودية مع أسرة المواطن، الذي أعرب عن اعتزازه بولاة الأمر، إذ اعتبر سموه تصرّف البناقي يدل على ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وتسامح وتلاحم وتكافل اجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: عفا عن قاتل ابنه.. أمير الحدود الشمالية يزور المواطن عبد الله البناقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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