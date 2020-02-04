حملة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسة بالقصيم

أطلقت أمانة منطقة القصيم حملة موسعة ومكثفة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسة على مستوى مدن ومحافظات منطقة القصيم، بهدف معالجة التشوه البصري. ووجه أمين منطقة القصيم محمد مبارك المجلي بإطلاق مبادرة هي الأولى والأكبر من نوعها لمعالجة التشوه البصري عبر تشكل 3 فرق رئيسة مدعومة بمعدات ثقيلة وكوادر بشرية من كافة بلديات المنطقة للعمل المكثف على عدة مراحل تشمل مدن ومحافظات منطقة القصيم، وتم إطلاق المرحلة الأولى تعمل بالتزامن في 3 مواقع مختلفة بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس، وسيكون العمل تباعاً ليشمل باقي المحافظات وفق أولوية محددة. وكشف أمين منطقة القصيم أن الحملة انطلقت بأهداف طموحة تستهدف تكثيف الجهود الذاتية لكافة أجهزة القطاع البلدي داخل المنطقة بعمل مركزي يشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، مؤكداً أن معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى لكافة القطاعات البلدية على مستوى منطقة القصيم، وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب. هذا ويتم الاستفادة من أعمال رفع الأنقاض في أعمال ردم المستنقعات وتدعيم البنية التحتية لعدد من المشاريع وفق إشراف هندسي وبيئي متخصص.



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