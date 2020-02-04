لقاء مفتوح لطلاب جامعة القصيم مع رئيس هيئة السوق المالية

أقامت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، لقاء مفتوحا لطلاب الجامعة مع رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، في القاعة «ب» للطلاب، وقاعة كلية الاقتصاد والإدارة للطالبات، حيث أدار اللقاء أستاذ السلوك التنظيمي في كلية الاقتصاد والإدارة عبدالله البريدي، وبدأ اللقاء بموجز عن السوق المالية السعودية قدمته لاما العدالة مستشارة رئيس هيئة السوق المالية، واستعرضت خلاله نبذة عن السوق المالية، ودورها، وتعريفا شاملا عنها، إضافة إلى المنافع من السوق المالية، ومكونات السوق المالية، والاختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية، ومؤسسات البنية التحتية، وأبرز إنجازات السوق المالية، والسوق المالية السعودية بالوضع الراهن من الحجم والسيولة والسوق التنظيمية.

تنظيم وتطوير السوق المالية

بعد ذلك، تحدث محمد القويز، عن هيئة السوق المالية بشكل عام، حيث شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وذلك بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

تأهيل

عرض القويز نبذة عن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين، والذي يأتي إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية في رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية، إضافة إلى تأهيل من هم على رأس العمل، وتسهيل الحصول على الشهادات المهنية وتنمية الجدارة الوظيفية ورفع مستوى المعارف.

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القطاع المالي

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن السوق المالية هي مبتغى كثير من الخريجين للعمل فيها، أو العمل في القطاع العام بشكل عام، مشيرا إلى أنه قد تم حاليا توطين القطاع بنسبة 90%، حيث أصبح القطاع المالي يخرج أصحاب الكفاءات والقدرات لقطاعات أخرى، وبالتالي أصبح القطاع المالي هو المحطة الأولى لكثير من الشباب الطموح، سواء الراغبين في التوظيف أو الشباب الذي يفكر في أن يصبح رائد أعمال، والسوق المالية هي المحطة الرئيسية للشباب والشابات لتمويلهم.

ونوه «القويز»، خلال اللقاء، إلى أهمية مشاركة الطلاب في أي مجال يتميزون فيه، وأهمية التفوق الدراسي لطلاب المراحل الأولية بالجامعة، مشددا على أهمية المشاركة في أندية المحاسبة والأنشطة اللاصفية، ليتعاملوا مع بيئة تتناسب مع قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل، مقدما معاليه الشكر والتقدير لجامعة القصيم على تنظيمها هذا اللقاء، داعيا الله تعالى التوفيق والسداد لجميع الطلاب وكافة أبناء دوت الخليج.