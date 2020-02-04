رأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم. وناقش خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي استعرض توصيات الاجتماع السابق، واعتماد خطة الدورات التدريبية والتأهيلية لمستفيدي الجمعية ليناير وفبراير، ومناقشة عوائق الأراضي لمشاريع الجمعية، وعرض واعتماد الاتفاقية مع شركة وسم الاستدامة لخطة بناء 1000 وحدة سكنية، ووافق المجلس على جملة من التوصيات المطروحة، ومناقشة وقف الجمعية ومصادر تمويله. عقب ذلك اطلع على المستجدات في بناء المقر الإداري للجمعية، وعلى إقرار آلية دعم الإيجار للمستفيدين، وعلى منجزات الجمعية من خلال زيارة بحثية لأكثر من 168 أسرة، وعلى خطة برامج التأهيل والتدريب لمستفيدي الجمعية. وأشاد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن مشعل بالعناية التي تحظى بها المؤسسات غير الربحية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مقدما جزيل شكره وتقديره للداعمين للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية، وهم: علي السويلم، وعبدالله النومسي، داعيا الله أن يكتب لهما الأجر والمثوبة، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو الجمعية تجاه تنمية الأعمال والأنشطة والخدمات المقدمة للأسر الأشد احتياجا للسكن بالمنطقة. حضر الاجتماع وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، وأمين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.