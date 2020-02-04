تعليم النماص تطلق حملة توعوية ضد كورونا

أطلقت إدارة تعليم النماص حملة توعوية للتعريف بفايروس كورونا المتجدد وطرق الوقاية منه، والتي اعتمدها مدير التعليم عمر الغامدي، حيث وجه الأقسام المعنية من الشؤون الصحية المدرسية والإعلام والاتصال بالإدارات وجميع المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفايروس، وشدد مدير التعليم على تنفيذ الخطط والحملات المقترحة من وزارة التعليم بكل دقة تحت متابعته الشخصية بالشراكة مع الشؤون الصحية بمحافظة النماص وترجمت هذه النصائح والإجراءات لتكون على شكل محاضرات وزيارات للمدارس، كما تم توجيه الإذاعة المدرسية ومنصات الأنشطة الطلابية لتوعية الطلاب والطالبات بأخذ الاحترازات والوقاية من هذا المرض والطرق السليمة للنظافة والتعقيم للوقاية.



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