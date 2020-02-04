السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها تعمل على توصيات لاستئناف رحلات الطيران للصين



الأمم المتحدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أكدت رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية سيلفي بريان اليوم أن المنظمة ستعقد مؤتمراً هذا الأسبوع، مع ممثلين عن قطاع السفر والسياحة، للعمل على توصيات لحماية طواقمهم حتى يتمكنوا من استئناف رحلات الطيران للصين.

وقالت بريان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف : إن على المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتداء كمامات، لكن بالنسبة لمن لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بالمرض، فإن الكمامات لن تقيهم بالضرورة بنسبة مئة بالمئة، مشيرةً إلى أن غسل اليدين باستمرار، واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالنظافة، يعد أمراً مطلوبًا.

كما بيّنت أن 19 دولة حتى الآن أبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أو فرض قيود فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد، وأن طواقم هذه الشركات تشعر بفزع حقيقي من الإصابة بالعدوى في أثناء الطيران عندما تكون على اتصال مباشر مع الركاب، لذلك نحتاج لتحديد توصيات هذه الشركات لتشعر طواقمها بالأمان.

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21:00ت م

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