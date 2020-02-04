السعودية اليوم / كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن مسابقة الطاهي النجم



جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

دشنت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم , مسابقة الطاهي النجم في نسختها الرابعة , التي تستهدف طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد

وأوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر البقمي , أن المسابقة حققت نجاحات كبيرة في المواسم السابقة , إلى جانب رفع مستوى التعاون والتبادل الثقافي خليجياً , وزيادة الوعي الغذائي والمهني , وتعزيز حاجة سوق العمل , بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , مشيرًا إلى أن المسابقة تسعى إلى رفع قدرات الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم سواء كانوا هواة أو محترفين , بالإضافة إلى صقل الثقافة الطلابية والمجتمعية حول أهمية هذا المجال ودوره في تعزيز الوعي بالصحة الغذائية والسلامة المهنية , ودعم الإقبال على المجالات التعليمية في فنون الطهي لتلبية سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية علميًا ومهنيًا.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور منصور الأنصاري، أن استقبال طلبات المشاركين , ستكون من خلال منصة إلكترونية متكاملة , بادرت كلية السياحة بتوفيرها لمراحل الترشيح الأولية على الرابط : https://kauft-kau.com/starchef/web/index.php ، توفيراً لوقت وجهد الطلاب المشاركين , وتوسيع دائرة المشاركة محلياً وخليجياً، ليتمكن المشاركين بالتقديم على المسابقة والترشح للتصفيات الأولية والتحقق من أهلية المشاركة عن بعد من خلال اللجنة المنظمة للمسابقة وأعضاء لجنة التحكيم بحسب الشروط الموضحة بحسابات وملف المرشحين الإلكتروني مروراً بمرحلتي التصفيات الأولية وما قبل النهائية دون الحضور للكلية, مشيرًا إلى أن إقفال التسجيل وبدء المفاضلة عن بعد وإصدار بطاقة الترشيح سيكون في 22 من فبراير الجاري.

// انتهى //

20:37ت م

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جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسدشنت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم , مسابقة الطاهي النجم في نسختها الرابعة , التي تستهدف طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الهواة والمحترفين في مجال الطهي, بحضور عمداء شؤون الطلاب لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر البقمي , أن المسابقة حققت نجاحات كبيرة في المواسم السابقة , إلى جانب رفع مستوى التعاون والتبادل الثقافي خليجياً , وزيادة الوعي الغذائي والمهني , وتعزيز حاجة سوق العمل , بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , مشيرًا إلى أن المسابقة تسعى إلى رفع قدرات الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم سواء كانوا هواة أو محترفين , بالإضافة إلى صقل الثقافة الطلابية والمجتمعية حول أهمية هذا المجال ودوره في تعزيز الوعي بالصحة الغذائية والسلامة المهنية , ودعم الإقبال على المجالات التعليمية في فنون الطهي لتلبية سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية علميًا ومهنيًا.وبين رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور منصور الأنصاري، أن استقبال طلبات المشاركين , ستكون من خلال منصة إلكترونية متكاملة , بادرت كلية السياحة بتوفيرها لمراحل الترشيح الأولية على الرابط : https://kauft-kau.com/starchef/web/index.php ، توفيراً لوقت وجهد الطلاب المشاركين , وتوسيع دائرة المشاركة محلياً وخليجياً، ليتمكن المشاركين بالتقديم على المسابقة والترشح للتصفيات الأولية والتحقق من أهلية المشاركة عن بعد من خلال اللجنة المنظمة للمسابقة وأعضاء لجنة التحكيم بحسب الشروط الموضحة بحسابات وملف المرشحين الإلكتروني مروراً بمرحلتي التصفيات الأولية وما قبل النهائية دون الحضور للكلية, مشيرًا إلى أن إقفال التسجيل وبدء المفاضلة عن بعد وإصدار بطاقة الترشيح سيكون في 22 من فبراير الجاري.// انتهى //20:37ت م0302

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