السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة يتوج 10 فائزات في بادرة ابتكار 2020



المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

نظمت إدارة الموهوبات بتعليم المدينة المنورة اليوم الحفل الختامي لأولمبياد بادرة ابتكار2020 م في دورته الثالثة ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني، ومديرة إدارة الموهوبات سميرة الأحمدي، وذلك في مبنى الإدارة العليا بجامعة طيبة.

وخلال الحفل أعلنت أسماء الطالبات الفائزات بالمراكز العشرة الأولى في أولمبياد بادرة ابتكار2020 وكُرّمن من قبل مساعدة الشؤون التعليمية ومديرة إدارة الموهوبات .

//انتهى//

20:36ت م

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